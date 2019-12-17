Сирийская армия отразила атаки боевиков

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо. В ходе боев погибли трое военнослужащих, 25 получили ранения, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
"С 05:00 до 12:45 17 декабря боевики группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) и "Сирийская национальная армия" предприняли несколько атак на позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Мешерфа провинции Идлиб. В нападениях участвовали 2 танка и 3 боевые машины пехоты
Все атаки боевиков отбиты. В ходе их отражения погибли три и ранены 20 сирийских военнослужащих", — сказал он на брифинге, отметив, что во время боя были уничтожены две БМП и один танк террористов.
Около 07:45 не менее 30 боевиков на пяти внедорожниках с пулеметами с территории Идлибской зоны деэскалации атаковали позиции правительственных войск около населенного пункта Мелькия провинции Алеппо. Попытка прорыва боевиков была пресечена, получили ранения пятеро военнослужащих, рассказал Боренков. Три автомобиля нападавших уничтожены.