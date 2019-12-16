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Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые 

РИА Новости 14 минут назад
«Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву»
Фото: Reuters
Советские ученые во главе с академиком Мстиславом Келдышем считали, что американский многоразовый пилотируемый корабль Space Shuttle мог использоваться в качестве космического бомбардировщика для сброса ядерной бомбы на Москву, а его гражданское применение было лишь прикрытием военных задач, следует из отчета Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.
Почему Америка отказалась от многоразовых космических кораблей Space Shuttle
Отчет "Анализ возможных целей создания многоразовой космической транспортной системы США (Space Shuttle)", подписанный Келдышом 24 марта 1976 года, был впервые опубликован историком космонавтики, автором нескольких книг по советской и мировой космонавтике Павлом Шубиным на его сайте.
"Можно ожидать, что КС (космический самолет — ред.) в варианте орбитального бомбардировщика будет применяться для поражения крупных административных и военно-промышленных комплексов, внезапное уничтожение которых дает существенное преимущество нападающей стороне. Кроме того, с помощью КС могут уничтожаться мобильные или обнаруженные в последний момент новые цели, имеющие важное оборонное значение", — говорится в отчете.
Отмечается, что после старта с военного космодрома — авиабазы Ванденберг (штат Калифорния), шаттл через 70-80 минут на первом же витке проходил над территорией стран соцлагеря — "от западных границ ГДР и Чехословакии до восточных границ СССР".
По мнению авторов отчета, полет через Южный полюс облегчал шаттлу прорыв обороны, поскольку южная граница СССР и размещенные вдоль нее средства обнаружения были не так отдалены от центральных районов и, соответственно, поздно могли засечь опасность.
Моделирование учеными на компьютере возможных трасс полета позволило выяснить, что после выполнения шаттлом нырка в атмосферу сброс ядерной бомбы мог проходить на высоте 67 километров, в условиях образования облака ионизируемой плазмы, что мешало его обнаружению и идентификации наземными средствами. При этом груз через три-четыре минуты достигал поверхности Земли: ученые в своих расчетах использовали координаты Москвы. Сам шаттл при этом выполнял боковой маневр, затем снова разгонялся, чтобы вынырнуть из атмосферы, и потом совершал посадку на авиабазе Ванденберг.
Изучая американские данные, советские специалисты нашли в четырех вариантах планируемой типовой программы полетов шаттлов два совпадающих по своим задачам с описываемым сценарием.
В то же время в отчете признается, что цели на территории СССР лучше уничтожать межконтинентальными баллистическими ракетами, а шаттл использовать для оперативной разведки.
Когда Гарри Трумэн на Потсдамской конференции сообщил Сталину, что у США появилось "оружие огромной разрушительной силы", вождь всех народов даже бровью не повел, лишь поблагодарил за информацию.
Кроме того, по мнению советских ученых, планы запуска шаттла с гражданского космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) были лишь прикрытием для военных задач.
"Подготавливаемая параллельно с военной программой программа запусков с космодрома Центр имени Кеннеди (мыс Канаверал) является хорошей маскировкой для первой", — говорится в отчете.
Как прокомментировал РИА Новости публикацию отчета эксперт в области авиации и космонавтики, создатель сайта buran.ru Вадим Лукашевич, именно этот отчет и страх, который шаттл посеял в руководстве СССР, стал причиной решения о создании советского многоразового челнока "Буран".
"Это по-настоящему уникальный документ, которого до сегодняшнего дня никто вживую не видел. Для источников это краеугольный камень. Это именно тот отчет, который был представлен Брежневу про "нырок" шаттла над Москвой и после которого генсек дал указание на начало работ по советскому "Бурану", — сказал Лукашевич.
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Теги:
Армия , Москва , США
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