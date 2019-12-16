Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
Ответ "Искандерам": США угрожают новыми ракетами
США
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
Армия
Украинцев изгнали из Гонконга
Украинцев изгнали из Гонконга
В мире

Угрозы Эрдогана вынудили американские самолёты покинуть турецкую авиабазу 

News.ru 58 минут назад
В Турции с авиабазы Инджирлик, на которой хранится американское ядерное оружие, за сутки вылетели не менее пяти военно-транспортных самолётов Соединённых Штатов.
По данным западных мониторинговых авиационных ресурсов, с турецкой базы в воздух поднялись три тяжёлых военно-транспортных самолёта Globemaster, а также C-5M Galaxy и C-40B, передаёт «Интерфакс».
Пентагон отреагировал на угрозы Эрдогана закрыть для США Инджирлик
Как ранее писал NEWS.ru, власти Турции закроют авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон введёт санкции в отношении Анкары из-за поставок российских систем ПВО С-400. С таким заявлением выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Власти также готовы закрыть базу Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны.
В Пентагоне отреагировали на угрозы турецкого лидера. Представитель ведомства отметил, что военные силы Соединённых Штатов присутствуют на турецких базах исключительно с разрешения руководства Турции. По его словам, Пентагон стремится сохранить отношения между странами, призывая при этом Анкару к более конструктивной политике в отношении российских С-400, а также некоторых других существующих разногласий.
News.ru: последние новости
ОСК озвучит первые результаты расследования пожара на «Адмирале Кузнецове» ОСК озвучит первые результаты расследования пожара на «Адмирале Кузнецове» Эрдоган: Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик Эрдоган: Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик Легендарный ледокол «Арктика» могут продать на металлолом Легендарный ледокол «Арктика» могут продать на металлолом
Комментарии 64 
Теги:
Армия , Видео , Войска , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве 404
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами
Ответ «Искандерам»: США угрожают новыми ракетами 85
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
«Адмирала Кузнецова» лишили огня 8
Украинцев изгнали из Гонконга
Украинцев изгнали из Гонконга 376
Донбасс сделал предложение Украине
Донбасс сделал предложение Украине 673
Видео
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
00:27
Опубликовано видео с подсветкой Крымского моста
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
04:18
Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана
Армия Войска
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
00:31
Опубликовано видео мотопробега Санта-байкеров в Испании
В мире Общество
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
00:39
Опубликовано видео с комплексами «Ярс» на дежурстве в Барнауле
Оружие
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
01:10
Подростка зверски избили из-за бутылки минеральной воды
Происшествия
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
02:21
«Адмирала Кузнецова» лишили огня
Армия Войска
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
03:11
Макрон принял решение по Дню Победы в Москве
В мире Европа
Опубликовано видео первого боевого пуска «Искандера»
02:25
Опубликовано видео первого боевого пуска «Искандера»
Армия
Учительница объяснилась за отрезанную челку ученика
02:44
Учительница объяснилась за отрезанную челку ученика
Общество
Появилось видео, как раздетых школьников вывели на мороз
00:39
Появилось видео, как раздетых школьников вывели на мороз
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение