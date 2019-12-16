Самолёты США спешно покинули Турцию после угроз Эрдогана

Угрозы Эрдогана вынудили американские самолёты покинуть турецкую авиабазу

В Турции с авиабазы Инджирлик, на которой хранится американское ядерное оружие, за сутки вылетели не менее пяти военно-транспортных самолётов Соединённых Штатов.

По данным западных мониторинговых авиационных ресурсов, с турецкой базы в воздух поднялись три тяжёлых военно-транспортных самолёта Globemaster, а также C-5M Galaxy и C-40B, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, власти Турции закроют авиабазу Инджирлик для США, если Вашингтон введёт санкции в отношении Анкары из-за поставок российских систем ПВО С-400. С таким заявлением выступил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Власти также готовы закрыть базу Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы противоракетной обороны.

В Пентагоне отреагировали на угрозы турецкого лидера. Представитель ведомства отметил, что военные силы Соединённых Штатов присутствуют на турецких базах исключительно с разрешения руководства Турции. По его словам, Пентагон стремится сохранить отношения между странами, призывая при этом Анкару к более конструктивной политике в отношении российских С-400, а также некоторых других существующих разногласий.