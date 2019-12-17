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Ядерный щит страны: в России отмечают День РВСН 

Мир24 + ещё 50 1 час назад
Ядерный щит страны: в России отмечают День РВСН
Фото: ТАСС
Сегодня в России отмечают День Ракетных войск стратегического назначения. Праздник установлен в 1995 году по указу президента Бориса Ельцина, сообщает телеканал «МИР 24».
В РВСН входят три ракетные армии, они включают 12 ракетных дивизий постоянной готовности. Расположены во Владимире, Оренбурге и Омске. На их вооружении состоит около 200 стационарных пусковых установок и примерно столько же мобильных.
Главная ударная сила РВСН — ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс». Они предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и нанесения ответного удара. По прямому назначению силы РВСН еще ни разу не применялись.
В этом году войска начали получать комплексы «Авангард» с гиперзвуковыми ракетами. Они летят по непредсказуемой для противника траектории, что делает их неуязвимым для любых систем противовоздушной обороны.
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Теги:
Армия , Человек года , Борис Ельцин , РВСН , Владимир
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