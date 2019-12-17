Ядерный щит страны: в России отмечают День РВСН

В РВСН входят три ракетные армии, они включают 12 ракетных дивизий постоянной готовности. Расположены во Владимире , Оренбурге и Омске. На их вооружении состоит около 200 стационарных пусковых установок и примерно столько же мобильных.

Главная ударная сила РВСН — ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс». Они предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и нанесения ответного удара. По прямому назначению силы РВСН еще ни разу не применялись.

В этом году войска начали получать комплексы «Авангард» с гиперзвуковыми ракетами. Они летят по непредсказуемой для противника траектории, что делает их неуязвимым для любых систем противовоздушной обороны.