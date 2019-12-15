Эрдоган пожаловался на США и Россию

Курдские силы Анкара считает «террористическими организациями». Эрдоган заявил, что его страна «полна решимости в вопросе борьбы с терроризмом», передает ТАСС со ссылкой на A Haber.

Президент Турции утверждает, что «террористы» остались в Манбидже. По его словам, «местные племена» обратились к Анкаре с просьбой «избавиться» от курдских формирований.

Эрдоган заявил, что курды «продают нефть сирийскому режиму», с которым «работают вместе в регионе Дейр-эз-Зор».