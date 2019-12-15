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Эрдоган пожаловался на США и Россию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
США и Россия не смогли вывести курдские формирования «Сил народной самообороны» из сирийской приграничной зоны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Курдские силы Анкара считает «террористическими организациями». Эрдоган заявил, что его страна «полна решимости в вопросе борьбы с терроризмом», передает ТАСС со ссылкой на A Haber.
Президент Турции утверждает, что «террористы» остались в Манбидже. По его словам, «местные племена» обратились к Анкаре с просьбой «избавиться» от курдских формирований.
Эрдоган заявил, что курды «продают нефть сирийскому режиму», с которым «работают вместе в регионе Дейр-эз-Зор».
Напомним, глава турецкого минобороны Хулуси Акар заявил об уменьшении атак курдских сил в Сирии благодаря России.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Анкара , Турция
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