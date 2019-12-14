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Военные США испытали дешёвый долголетающий беспилотник 

News.ru 1 час назад
Военные США испытали новый беспилотник
Фото: globallookpress.com
В США испытали дешёвый долголетающий беспилотный летательный аппарат.
По данным Breaking Defense, аппарат разработан по проекту LEAP. Судно провело в воздухе 2,5 дня. Разработкой занимались сотрудники Исследовательской лаборатории ВВС США. Основные технические данные засекречены. Однако известно, что за основу специалисты брали спортивный планер.
Американский беспилотник провел разведку у российских границ
Ранее NEWS.ru писал о том, что видеозапись с кадрами испытаний тяжёлого стелс-беспилотника Kratos XQ-58 Valkyrie («Валькирия») появилась на американском портале Defense News.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , США
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