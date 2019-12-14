«Это позорище»: генерала-философа лишили степени

Возможно, генерал-майору запаса, бывшему начальнику Серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения Алексею Коннову придется в скором времени переписывать свою биографию.

Известный военачальник, «единственный генерал с боевым опытом», как писала о нем газета «Красная звезда» в 2012 году, Коннов воевал в Чечне , под его командованием создавался космодром в Ясном.

В 2011 году к своему послужному списку он решил добавить еще одну строчку, став кандидатом философских наук.

«Впору и самому Коннову задуматься о мемуарах, да все некогда. Сначала времени требовала диссертация, а теперь и вовсе не до этого, — писала о генерале «Красная звезда». — … К работе над диссертацией кандидат философских наук Алексей Коннов приступил еще в войсках… Как будто бы заранее знал, что именно ему предстоит возглавить филиал Военной академии РВСН».

Будучи ракетчиком, область науки Коннов выбрал далеко не техническую — решил проявить себя на ниве философии и защитить диссертацию под названием «Государственность как основа формирования духовных ценностей офицерского корпуса российских Вооруженных Сил: социально-философский анализ». Работа была выполнена в Военной академии РВСН имени Петра Великого, защита прошла в МГТУ имени Баумана, в диссовете Д 212.141.12, который присуждает степени по двум специальностям: философия науки и техники и социальная философия.

К кандидатской степени генерала много лет ни у кого не возникало вопросов, пока ею не заинтересовались участники сообщества «Диссернет», чьи разоблачения за последние годы создали немало репутационных проблем множеству российских политиков, государственных деятелей и ученых.

Анализ текста позволил установить, что почти вся диссертация генерала — просто компиляция многостраничных кусков текста из работ других авторов.

Так, 60 страниц текста оказались частично или полностью списаны с диссертации Сергея Музякова «Ценностные основания правосознания военнослужащих Российской армии», 28 страниц — из диссертации Петра Петрия «Духовные ценности российского общества и армия».

«Значительная часть диссертации Коннова совпадает с текстом кандидатской диссертации Музякова и Петрия без соблюдения требования, установленного п. 14 Положения об ученых степенях, — говорится в заявлении о лишении ученой степени. — Выводы, к которым приходит в своей диссертации соискатель, совпадают с выводами, которые ранее были сделаны Музяковым, из чего следует, что самостоятельное исследование в соответствующей части соискателем не проводилось».

При этом ряд фрагментов совпадают с текстами других работ с точностью до замены «патриотизм» на «государственность» и «военнослужащие» на «офицеры».

По старой доброй традиции, которую давно хочет искоренить «Диссернет» и которую так защищает ВАК, вопрос о лишении степени ВАК спустил в этот же диссовет, где Коннов защищался восемь лет назад.

В том, что генералу сохранят степень, участники «Диссернета» были уверены: диссовет известен участием своих членов в защите списанных работ. Практика показывает, что довольно часто диссоветы оправдывают своих попавшихся на плагиате соискателей, обсуждая при рассмотрении жалоб не претензии к диссертациям, а личные качества человека, его вклад в науку и прочие посторонние вещи.

Пересмотр защиты генерала, кстати, едва не начался со скандала. За неделю до заседания в МГТУ имени Баумана заявили о недопуске журналистов на предстоящее мероприятие несмотря на то, что согласно приказу Министерства образования и науки диссертационные советы работают «в режиме гласности». «На лишение ученой степени допускаются только представители заявителя и того, кого лишают. Этим отличается регламент защиты диссертации от лишения степени», — заявил «Газете.Ru» председатель диссовета Виталий Ивлев

Диссовет, однако, быстро осекли в Минобрнауки, пригрозив его расформировать, если заседание пройдет в закрытом режиме.

В итоге в назначенный день и час члены диссовета собрались для важного заседания, заранее зная, что за ним будут следить СМИ. «У нас тут пресса», — тихо сказал председатель диссовета Ивлев одному из коллег, кивнув на корреспондента «Газеты.Ru». Другие два члена диссовета в ожидании генерала рассуждали, как быстро удастся провести заседание.

«Если рассусоливать не будем, за 1,5 часа уложимся», — предположил один. «Будем», — ответил собеседник.

Однако не правы оказались оба — вопрос о лишении степени генерала, который так и не соизволил прийти и постоять за свою репутацию, оказался решен за 40 минут.

«Соискатель на заседание не пришел. Вы видели работу? Это же позорище», — поделилась доктор философских наук, Надежда Багдасарьян, член диссовета.

Отсутствие на совете самого соискателя действительно упростило задачу. В отличие от множества других подобных ритуалов, заседание свелось к заслушиванию выводов экспертной комиссии диссовета, которая изучила претензии к работе.

«Анализ текста показал, что изложенные факты, касающиеся некорректных заимствований, соответствуют действительности, — сказал председатель комиссии доктор исторических наук Борис Земцов. — Коннов копирует текст блоками от одного абзаца до нескольких страниц, при этом указания на совместные публикации отсутствуют как в автореферате, так и в диссертации соискателя… При исключении из анализа титульного листа, оглавления, введения, списка литературы и приложений некорректные заимствования содержатся на 131 странице из 164. Объем и характер заимствований позволяет сделать вывод, что нарушения не случайны и не являются следствием невнимательности».

Кроме него выступить вызвалась только доктор философских наук Надежда Багдасарьян, попытавшись немного оправдаться за принятое диссоветом восемь лет назад решение. «Сказать, что я огорчена по этому поводу, — ничего не сказать. Это отвратительно, что происходит иногда с такого рода работами, — заявила Багдасарьян. — „Диссернет“ в этом отношении делает правильное дело, жаль не всегда доводятся до конца факты, например, касающиеся представителей государственной власти».

По ее словам, диссоветы в 2011 году не имели никакого инструментария, чтобы выявлять массовые заимствования в текстах, и тогда могли довериться лишь самому диссертанту и его научному руководителю.

«Наш совет несет ответственность за присужденную степень, но она институциональная, а не персональная. Сегодня совет на 2/3 обновился. Нет ни того председателя, который принимал работу, ни того научного руководителя, который вел диссертанта. Да и само голосование по ней не было единогласным», — добавила она.

В итоге члены диссовета почти единогласно проголосовали за лишение Коннова степени, воздержались четыре человека.

Окончательное решение о лишении генерала Коннова степени должны утвердить ВАК и министр науки и высшего образования.