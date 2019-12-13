Американские военные в Сирии ожидают активизации действий военных подразделений России, Турции, Ирана и официального Дамаска. По мнению американцев, эти силы сейчас представляют для них «большую опасность, чем боевые отряды ИГ». В связи с этим они запросили инструкции, как действовать, если на войска США в Сирии нападут военные России или Турции. В ситуации разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
В министерстве обороны США отмечают, что быстро меняющаяся стратегия Дональда Трампа на севере Сирии заставляет находящихся там американских военных предпринимать срочные меры, чтобы защититься в случае ожидаемой ими активизации военных из Турции, России или Ирана. При этом военачальники американской армии полагают, что в настоящий момент эти военные подразделения представляют для них гораздо большую угрозу, чем боевые отряды «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России), хотя именно на борьбу с ними, по идее, направлена деятельность США в Сирии.
«Командующие попросили дать руководящие указания в отношении того, как американские войска должны реагировать на нападение различных вооруженных формирований, в том числе поддерживаемых