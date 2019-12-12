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МИД назвал учения НАТО Defender Europe «калькой холодной войны» 

News.ru + ещё 2 1 час назад
«Калька холодной войны»: в МИД оценили учения НАТО
Фото: flickr.com
Замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о планируемых НАТО в 2020 году учениях Defender Europe, отметил, что они не направлены на укрепление безопасности.
Мы не приветствуем эти учения. Эти учения — это такая калька «холодной войны», — считает политик.
Смысл учений состоит в доставке подкреплений американских сил на европейский континент для того, чтобы «противостоять сопоставимому противнику».
По словам Грушко, это не имеет никакого отношения к сфере безопасности в Восточной Европе, передаёт «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти предупредили Альянс о киберугрозе со стороны России. В Киеве считают, что российские хакеры отрабатывают кибератаки на Украине с целью применения полученного опыта против других стран.
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Теги:
Армия , В мире , Войска , Европа , Политика , Александр Грушко , МИД , НАТО , Интерфакс
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