«Калька холодной войны»: в МИД оценили учения НАТО

МИД назвал учения НАТО Defender Europe «калькой холодной войны»

Мы не приветствуем эти учения. Эти учения — это такая калька «холодной войны», — считает политик.

Смысл учений состоит в доставке подкреплений американских сил на европейский континент для того, чтобы «противостоять сопоставимому противнику».

По словам Грушко, это не имеет никакого отношения к сфере безопасности в Восточной Европе, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти предупредили Альянс о киберугрозе со стороны России. В Киеве считают, что российские хакеры отрабатывают кибератаки на Украине с целью применения полученного опыта против других стран.