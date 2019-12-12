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Глава МИД Франции утверждает, что Россия представляет угрозу для НАТО 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
МИД Франции назвал Россию угрозой для НАТО
Фото: РИА Новости
Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан утверждает, что действия России представляют угрозу для стран НАТО.
"Совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу для НАТО. Это мы констатируем, в частности, в сфере кибербезопасности. Также Россия может представлять опасность для соседних с ней стран, о чем свидетельствует украинский кризис", — сказал французский министр, выступая в Сенате (верхняя палата парламента) на слушаниях на тему "Ситуация и роль НАТО, место Франции в этом альянсе".
Трансляцию заседания вел сайт парламента.
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Теги:
Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , Политика , Прибалтика , США , Украина , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , НАТО , Франция
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