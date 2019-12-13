Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове»

Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» началось вследствие того, что рабочие не убрали мусор. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Осведомленные собеседники издания назвали причиной аварии «человеческий фактор»: горячая сварочная окалина по кабельному каналу провалилась вниз, но попала не на очищенный пол, а на кучу пропитанной горючими веществами ветоши и опилок. Из-за сквозняков и вентиляции огонь перекинулся на изоляцию электропроводов и ушел в кабельные каналы.

Газета уточняет, что точную причину возгорания установит уже специально сформированная техническая комиссия.

В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пропали без вести. Количество пострадавших увеличилось до 12 человек.