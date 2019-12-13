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Политика

Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове» 

Lenta.ru + ещё 157 1 час назад
Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» началось вследствие того, что рабочие не убрали мусор. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Осведомленные собеседники издания назвали причиной аварии «человеческий фактор»: горячая сварочная окалина по кабельному каналу провалилась вниз, но попала не на очищенный пол, а на кучу пропитанной горючими веществами ветоши и опилок. Из-за сквозняков и вентиляции огонь перекинулся на изоляцию электропроводов и ушел в кабельные каналы.
Газета уточняет, что точную причину возгорания установит уже специально сформированная техническая комиссия.
В настоящее время «Адмирал Кузнецов» стоит на ремонте в доке.
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пропали без вести. Количество пострадавших увеличилось до 12 человек.
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Теги:
Армия , Видео , Происшествия , Пожар в Мурманске , Дым от пожаров , Адмирал Кузнецов
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