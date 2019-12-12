На вооружение ВВО поступило более 100 единиц автотехники

В соединения поступили в том числе более 50 трехосных Уралов-4320-0811-31, несколько специальных автомобилей АСМП «Луидор».

Более ста единиц автотехники поступило на вооружение Восточного военного округа. Об этом говорится в сообщении пресс-службе ВВО.

В сообщении говорится, что соединения и воинские части получили несколько автомобилей УАЗ "Патриот", КамАЗы-65115, более 50 трехосных Уралов-4320-0811-31, передвижную баню ППБ-32, несколько специальных автомобилей АСМП «Луидор» на базе а/м «Газель» (скорая помощь), а также автобусы-фургоны ПАФ 5350.1-11 на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал».

Соединения МТО получили топливозаправщики АТЗ-12-10-63501 на базе четырехосного автомобиля «КамАЗ», которые созданы для перевозки топлива и групповой заправки техники.