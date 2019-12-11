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В Пентагоне обеспокоились сближением России и Турции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
США испугало сближение Турции с Россией
Фото: Reuters
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что его больше всего беспокоит отдаление Турции от НАТО и сближение с Россией.
«Основной, на мой взгляд, способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией — это действия через НАТО, наших союзников», — сказал Эспер на слушаниях в Конгрессе США, передает ТАСС.
«В том, что касается Сирии и Турции, меня больше всего беспокоит связь Турции с Россией. Беспокоит то, что Турция уходит из орбиты НАТО», — отметил глава военного ведомства.
Он добавил, что задача США на данный момент — понять, как «вернуть Турцию» и сблизить ее с НАТО.
Напомним, Турция заявила, что не поддержит план НАТО по защите стран Балтии, пока НАТО не примет план защиты Турции от террористической угрозы.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Оружие , Политика , США , Марк Эспер , Министерство обороны , Пентагон , Конгресс США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Турция
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