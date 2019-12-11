США испугало сближение Турции с Россией

В Пентагоне обеспокоились сближением России и Турции

«Основной, на мой взгляд, способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией — это действия через НАТО, наших союзников», — сказал Эспер на слушаниях в Конгрессе США, передает ТАСС.

«В том, что касается Сирии и Турции, меня больше всего беспокоит связь Турции с Россией. Беспокоит то, что Турция уходит из орбиты НАТО», — отметил глава военного ведомства

Он добавил, что задача США на данный момент — понять, как «вернуть Турцию» и сблизить ее с НАТО.

Напомним, Турция заявила, что не поддержит план НАТО по защите стран Балтии, пока НАТО не примет план защиты Турции от террористической угрозы.