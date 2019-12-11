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В России призвали США вывести войска из Сирии 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
В России призвали США вывести войска из Сирии
Фото: Reuters
Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев призвал Вашингтон вывести войска из Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его мнению, вывод американских войск разрешит противоречия между Дамаском и курдами. Лаврентьев считает, что самый правильный путь — это попытаться принять «взаимоприемлемые решения». Дипломат подчеркнул, что и курды, и «Сирийские демократические силы» (СДС) — это части сирийского общества.
Российский спецпредставитель отметил, что Вашингтон заинтересован в сирийских месторождениях, а не в разрешении конфликта. Он считает, что США хотят «окупить военные расходы», из-за чего и отказываются содействовать диалогу между центральным правительством и курдами.
В середине ноября в России призвали вернуть Сирии нефтяные месторождения. «Возврат Сирии нефтяных месторождений, кстати, стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны», — пояснил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В октябре этого года США заявили о планах направить военных и танки в восточную часть Сирии. Они объяснили это желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики. Дамаск ответил, что намерен вернуть нефть на своей территории под государственный контроль.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , США , Александр Лаврентьев , Дмитрий Полянский , ООН , Дамаск , Сирия
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