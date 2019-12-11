Моряки Севфлота продолжат освоение Арктики

Моряки Северного флота продолжат освоение Арктики

Одна из приоритетных задач моряков Северного флота — комплекс мероприятий по освоению Арктики. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев , передают Хибины.com со ссылкой на газету «Красная звезда».

В 2020 году флот намерен совершать походы не только в Северный Ледовитый, но и в Атлантический океан, а также в Средиземное море. Личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей и осваивать их с приемом на вооружение.

Отдельной задачей стоит плановая подготовка сил и личного состава Северного флота к празднованию 75-летия Победы и торжественным мероприятиям в честь Дня Военно-морского флота России. Еще одно направление деятельности — очистка арктических территорий от мусора, оставшегося с советских времен. Северный флот планомерно вывозит из Арктики скопившийся металлолом.

Флот также будет на регулярной основе обеспечивать безопасность судоходства на трассе Северного морского пути.