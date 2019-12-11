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В России создали вариант американской винтовки М16 под советский автоматный патрон 

ТАСС + ещё 2 9 часов назад
В России создали аналог М16 под советский патрон
Фото: ORSIS
Российская компания ООО "Промтехнология", выпускающая высокоточные винтовки и карабины под брендом ORSIS, разработала вариант американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под автоматный патрон калибра 7,62х39 мм. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Аналог американской винтовки AR-15 прошел испытания в "русском" калибре 7,62х39 мм. Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56 и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы. Весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром", — сообщили в компании.
Как добавили в "Промтехнологии", также разработан армейский вариант с возможностью ведения автоматического огня. В компании подчеркнули, что винтовки в новом калибре производятся на мощностях в Москве и комплектуются высокоточными стволами ORSIS собственного производства. Стволы ORSIS значительно повышают точность и ресурс изделия по сравнению с оригинальной винтовкой американского производства.
"На данный момент общий настрел при испытаниях на ресурс превысил 17000 выстрелов. При этом показатели точности и кучности остались в пределах заявленной нормы 1,5-2 МОА [угловая минута] целевыми боеприпасами на дистанцию 300 метров. Винтовка также прошла климатические испытания", — рассказали в компании о результатах испытаний.
В сентябре "Промтехнология" запустила в серийное производство винтовку ORSIS-AR15J — аналог американской полуавтоматической винтовки AR-15 в калибре 5,56х45 мм.
AR-15 в калибре 5,56х45 мм была разработана в конце 50-х годов для конкурса Армии США на новую штурмовую винтовку. В 1962 году она была принята на вооружение как M16 и используется до сих пор. Всего выпущено более 8 млн экземпляров винтовки, включая модификации (в их числе — карабин M4 и гражданская версия AR-15).
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Теги:
Армия , США
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