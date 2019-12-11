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Политика

В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США 

Lenta.ru 15 минут назад
Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, «в случае прямой и всеобщей войны ведущих мировых центров силы» могут произойти следующие сражения: ВМФ РФ и ВМС США в Атлантическом и Тихом океанах, ВМФ России и ВМС Японии, ВМС Китая против ВМС США и Японии, а также ВМФ РФ и ВМС Китая против ВМС США и Японии.
Сивков пишет, что скорее всего генеральное сражение станет результатом конфликта с применением обычных вооружений, которое неизбежно перерастет в ракетно-ядерный, причем ядерное оружие применит проигравшая сторона. «Поэтому надо сразу констатировать, что генеральное сражение такого масштаба в современных условиях можно признать как крайне маловероятное», — уверен Сивков.
В марте доктор военных наук заявил, что, в случае, если США нарушат мораторий по испытанию ядерного оружия, Россия может создать мультимегатонное оружие. В феврале 2018 года Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов.
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Комментарии 15 
Теги:
Армия , Видео , Войска , Конфликты , Константин Сивков , США
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