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Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 26 1 час назад
«Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня»
Фото: РИА Новости
Россия готова продлить договор СНВ-3 хоть сегодня, сейчас слово за американскими коллегами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Поскольку речь идет о продлении договора о Стратегических наступательных вооружениях, как я уже отметил, Россия устами своего президента в очередной раз на днях подтвердила свою готовность уже сейчас договориться о его продлении, чтобы снять напряженность в мировом сообществе по поводу того, что последний инструмент контроля над вооружениями между США и РФ перестанет действовать. Мы, как я сказал, готовы на это хоть сегодня, слово за нашими американскими коллегами", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца года принять решение без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин
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