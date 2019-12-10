«Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня»

Россия готова продлить договор СНВ-3 хоть сегодня, сейчас слово за американскими коллегами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Поскольку речь идет о продлении договора о Стратегических наступательных вооружениях, как я уже отметил, Россия устами своего президента в очередной раз на днях подтвердила свою готовность уже сейчас договориться о его продлении, чтобы снять напряженность в мировом сообществе по поводу того, что последний инструмент контроля над вооружениями между США и РФ перестанет действовать. Мы, как я сказал, готовы на это хоть сегодня, слово за нашими американскими коллегами", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца года принять решение без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.