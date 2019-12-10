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Сборку российского «самолета XXI века» показали на видео 

Lenta.ru 39 минут назад
Сборку на «Иркутском авиационном заводе» фюзеляжа ближне-среднемагистрального МС-21-300 («Магистральный самолет XXI века»), который пройдет испытания с российским двигателем ПД-14, показали на видео. Соответствующий ролик на YouTube опубликовала корпорация «Иркут».
«Cтыковка полуфюзеляжей опытной машины была осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла и хвостового оперения самолета МС-21-300», — говорится в подписи к видео.
В ноябре индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что МС-21 получит изготовленные из российских композитов панели кессона крыла и центроплана.
Российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности, на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.
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Теги:
Армия , Видео , Оружие , Анатолий Сердюков , Иркутский авиазавод , Ростех , Иркут
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