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Глава Пентагона утверждает, что Россия расширила свое военное присутствие в Сирии 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
США разоблачили Россию в Сирии
Фото: Reuters
Военное присутствие России в Сирии за последние полтора месяца расширилось, но США это практически не беспокоит. С таким утверждением выступил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США министр обороны страны Марк Эспер.
"Оно расширилось за последние полтора месяца", — сказал он, отвечая на вопрос о том, расширилось ли военное присутствие РФ в Сирии. При этом министр подчеркнул, что "не слишком сильно" беспокоится по этому поводу. "Немного (беспокоит — прим. ТАСС), но я больше обеспокоен по поводу расширения (влияния — прим. ТАСС) России в Египте, Саудовской Аравии и других местах", — отметил он.
"Еще более серьезный вопрос — это взаимосвязь России с Турцией", — добавил Эспер.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Новости регионов , Марк Эспер , Пентагон , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Сирия
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