Во Франции отказались считать Россию сверхдержавой

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Французский политолог отказался считать Россию сверхдержавой 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Французский политолог Жиль Кепель в интервью Tages-Anzeiger заявил, что не считает Россию сверхдержавой. Он также отметил, что «американское рукопожатие обесценилось», и в этой связи призвал Европу самостоятельно заботиться о своей безопасности.
Кепель заявил, что Россия стала «единственным победителем в сирийской драме». При этом, считает он, Россия «не в состоянии» долго финансировать свою военную операцию на территории арабской республики.
«Российский валовой внутренний продукт почти такой же, как у Испании, которая гораздо меньше», — приводит его слова ИноТВ.
Политолог заявил, что Россия «любой ценой избежать повторения фиаско, которое потерпел Советский Союз в Афганистане».
Соединенным Штатам, по его словам, в обозримом будущем Вашингтону, по словам Кепеля, не удастся найти партнеров на Ближнем Востоке. «Американское рукопожатие обесценилось», — констатировал французский эксперт.
«Европа должна сама позаботиться о своей обороне. В остальном же Россия — никакая больше не сверхдержава, в лучшем случае — кибердержава. Если Европа будет сильной и сплоченной, то она справится», — выразил уверенность французский политолог.
Еще в конце 2018 года немецкие СМИ писали, что Москва сумела опровергнуть прозвучавшие в 2014 году слова тогдашнего президента США Барака Обамы, назвавшего Россию «региональной державой» и отказавшего нашей стране в статусе сверхдержавы.
В свою очередь немецкий политик Хорст Тельчик, занимавший пост советника Гельмута Коля (канцлер ФРГ в 1982–1998 годах), отмечал, что слова Обамы стали одним из ключевых факторов, которые рассорили Россию с Западом.
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Теги:
Армия , Видео , В мире , Гельмут Коль , Барак Обама , Жиль Кепель , Испания
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