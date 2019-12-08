Пентагон назвал условие для выделения помощи Украине

Пентагон назвал условие для выделения военной помощи Украине

В ближайшее время Вашингтон готов провести еще один транш на 250 миллионов долларов.

При принятии решения о выделении военной помощи Украине Пентагон будет учитывать то, как в этой стране ведется борьба с коррупцией, сообщил глава Министерства обороны США Марк Эспер

«Мы обязательно проверим, куда пошла наша помощь, а также то, ведется ли киевскими властями борьба с коррупцией», — заявили в военном ведомстве.

Эспер добавил, что очередной транш пройдет в ближайшее время и составит 250 миллионов долларов.

Конгресс США выразили уверенность, что после начала поставок летального вооружения помощь Киеву станет постоянной.