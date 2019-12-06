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Армия

Турция намерена решать проблемы с США по С-400 путем диалога 

РИА Новости 1 час назад
В Турции рассказали о пути решения проблемы с США
Фото: РИА Новости
Турция намерена преодолевать разногласия с США в связи с закупкой российских систем ПВО С-400 дипломатическим путем, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
"Мы хотим, чтобы разногласия с США (по С-400) разрешались путем диалога и дипломатии, мы ведем эту работу в рамках двустороннего механизма. Мы получили это вооружение для обеспечения нашей безопасности. Это наше суверенное право, и мы от него не отказываемся", — сказал Аксой журналистам.
Он добавил, что Турция также готова купить американские системы ПВО Patriot "при благоприятных условиях".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , США , МИД Турции , Турция
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