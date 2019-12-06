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Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал» 

РИА Новости 6 часов назад
«Кинжалы» испугали Европу
Фото: РИА Новости
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
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Как отмечают авторы публикации, особую опасность представляют пуски с самолетов, поскольку это увеличивает дистанцию использования "Кинжала".
Издание также подчеркивает, что радиус поражения российских комплексов охватывает не только Польшу, но и большую часть американских военных объектов в Западной Европе.
"Использование таких ракет в сочетании с другими средствами — например, более медленными маневрирующими ракетами, движущимися чуть выше земли, увеличивает шансы взломать даже развитую противовоздушную оборону", — отмечает Defence24.pl.
Издание называет появление этой системы важным шагом на пути к расширению российского ударного потенциала. Авторы статьи заявили, что теперь в ответ на российские "Кинжалы" НАТО нужно не только разработать и внедрить системы, способные противостоять подобному оружию, но и создать собственные аналогичные комплексы.

Комплексы "Кинжал"

Президент Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году.
Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Уже в 2017 году "Кинжалы" поступили на вооружение российских ВКС.
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Теги:
Армия , Оружие , Владимир Путин , НАТО , США
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