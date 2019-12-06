«Кинжалы» испугали Европу

Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО , пишет польское издание Defence24.pl.

Как отмечают авторы публикации, особую опасность представляют пуски с самолетов, поскольку это увеличивает дистанцию использования "Кинжала".

Издание также подчеркивает, что радиус поражения российских комплексов охватывает не только Польшу, но и большую часть американских военных объектов в Западной Европе.

"Использование таких ракет в сочетании с другими средствами — например, более медленными маневрирующими ракетами, движущимися чуть выше земли, увеличивает шансы взломать даже развитую противовоздушную оборону", — отмечает Defence24.pl.

Издание называет появление этой системы важным шагом на пути к расширению российского ударного потенциала. Авторы статьи заявили, что теперь в ответ на российские "Кинжалы" НАТО нужно не только разработать и внедрить системы, способные противостоять подобному оружию, но и создать собственные аналогичные комплексы.

Комплексы "Кинжал"

Президент Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году.

Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Уже в 2017 году "Кинжалы" поступили на вооружение российских ВКС.