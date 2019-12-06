Россию могут втянуть в новый военный конфликт

Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике

В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев

"К проводимым в регионе учениям и мероприятиям по боевой подготовке все активнее привлекаются воинские формирования внеблоковых государств, я имею в виду, в первую очередь, Швецию, Финляндию… Так, за последние годы объединенными вооруженными силами стран альянса в непосредственной близости от наших северных границ были проведены десятки учений различного масштаба с участием всей видовой составляющей, начиная от атомных подводных лодок, авианосных ударных соединений и другими подразделениями, в том числе силами специальных операций", — сказал он в ходе сессии "Построение комплексной системы безопасности в Арктике" на международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

По его словам, в учениях приняли участие подразделения США, Великобритании, Германии, Норвегии, Польши, Швеции, Финляндии. Он отметил, что количество мероприятий боевой подготовки, проведенных иностранными государствами в арктическом регионе, за последние пять лет увеличилось в два раза. "В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил и, как следствие, рост конфликтного потенциала", — отметил Моисеев.

К ресурсам и транспортным коммуникациям Арктики в последнее время "все активнее пытаются получить доступ страны, не имеющие непосредственно выхода к приполюсным областям", продолжил вице-адмирал.