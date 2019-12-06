Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пенсионная реформа и Медведев: За что оправдался премьер
Пенсионная реформа и Медведев: За что оправдался премьер
Политика
Чубайса уличили в желании воспользоваться пенсиями россиян
Чубайса уличили в желании воспользоваться пенсиями россиян
Политика
США перебросят тысячи солдат в другую страну
США перебросят тысячи солдат в другую страну
Армия
Немецкий бизнес предложил план восстановления Донбасса
Немецкий бизнес предложил план восстановления Донбасса
В мире

ИГ попыталось атаковать сирийскую армию и понесло потери 

Lenta.ru 1 час назад
ИГ попыталось атаковать сирийскую армию и понесло потери
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Сторонники террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) понесли потери в результате ответной атаки сирийских военных. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Сообщается, что в среду, 4 декабря, террористы попытались атаковать позиции Сирийской Арабской армии (SAA) возле плотины Арвад в восточной части сирийской провинции Хомс. Между сторонами произошла перестрелка, несколько террористов были ранены, также сообщается о нескольких погибших среди членов ИГ. Отмечается, что террористы также пытались захватить пост сирийской армии, но были замечены сирийскими разведчиками.
Согласно военному отчету сирийской армии, после неудавшегося наступления ИГ попыталось напасть на оборону сирийской армии в районе насосной станции Т-2, однако военные предотвратили атаку. В этот же день Сирийские арабские военно-воздушные силы (SyAAF) нанесли несколько ударов по позициям «Исламского государства» в регионе Бадия города Ас-Сухна.
В октябре ИГ назвало нового лидера после того, как президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации лидера террористической организации Абу Бакра аль-Багдади. Новым лидером стал Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Последние новости
Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе Зеленский решил создать муниципальную стражу в Донбассе Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов Украина взыскала с «Газпрома» два миллиарда долларов Появились сделанные до суицида следовательницы из Сочи записи бесед с полицией Появились сделанные до суицида следовательницы из Сочи записи бесед с полицией
Комментарии 
Теги:
Армия , В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Исламское государство , Хомс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионная реформа и Медведев: За что оправдался премьер
Пенсионная реформа и Медведев: За что оправдался премьер 179
Чубайса уличили в желании воспользоваться пенсиями россиян
Чубайса уличили в желании воспользоваться пенсиями россиян 7
США перебросят тысячи солдат в другую страну
США перебросят тысячи солдат в другую страну 9
Немецкий бизнес предложил план восстановления Донбасса
Немецкий бизнес предложил план восстановления Донбасса 72
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского 10
Видео
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
00:14
Опубликовано видео взрыва на НПС в Татарстане
Происшествия
В Москве арестованы террористы
00:29
В Москве арестованы террористы
Происшествия Криминал
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
01:02
Трамп обратился с просьбой к Зеленскому
В мире Азия
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
01:24
Раскрыты новые подробности убийства Михаила Круга
Происшествия
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
02:18
Ургант вмешался в скандал Певцова с Познером
Шоу-бизнес
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
01:23
«Смертельный исход»: сыну Сафронова вынесли вердикт
Общество
Солнечная система в реальном масштабе на песке
06:57
Солнечная система в реальном масштабе на песке
Наука и техника
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
04:30
Пока вы не уснули: Болгария ответила на ультиматум Путина
В мире
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение