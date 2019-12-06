ИГ попыталось атаковать сирийскую армию и понесло потери

Сообщается, что в среду, 4 декабря, террористы попытались атаковать позиции Сирийской Арабской армии (SAA) возле плотины Арвад в восточной части сирийской провинции Хомс . Между сторонами произошла перестрелка, несколько террористов были ранены, также сообщается о нескольких погибших среди членов ИГ. Отмечается, что террористы также пытались захватить пост сирийской армии, но были замечены сирийскими разведчиками.

Согласно военному отчету сирийской армии, после неудавшегося наступления ИГ попыталось напасть на оборону сирийской армии в районе насосной станции Т-2, однако военные предотвратили атаку. В этот же день Сирийские арабские военно-воздушные силы (SyAAF) нанесли несколько ударов по позициям «Исламского государства» в регионе Бадия города Ас-Сухна.