США завершили отвод войск с севера Сирии

Соединенные Штаты завершили процесс сокращения и передислокации своего военного контингента на северо-востоке Сирии . Как заявил в среду вечером в интервью агентству Рейтер министр обороны Марк Эспер , всего в Сирии останутся 600 военнослужащих Вооруженных сил США.

" [Число военных] останется относительно статичным вокруг этой цифры. Но если мы увидим, что что-то происходит, я могу немного усилить [присутствие]", — сказал глава Пентагона.

Он, однако, не исключил и дальнейшего снижения числа американских военнослужащих в Сирии в случае, если европейские союзники США отправят своих военных в регион.

"Коалиция снова много говорит [об этом]. Мы могли бы увидеть, что некоторые союзники хотят отправить свои войска, — указал Эспер. — Если союзное государство, страна из НАТО, решит дать нам 50 человек, я, возможно, смогу отозвать 50 [своих] человек".

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики с целью их охраны от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Рейтер отмечает, что с тех пор число американских военных в Сирии сократилось на 40% — с примерно 1000 человек до 600.

* Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. — "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.