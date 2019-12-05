Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
В мире
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну
Армия
В России оценили слова польского лидера о РФ и НАТО
В России оценили слова польского лидера о РФ и НАТО
Политика

США утверждают, что задержали судно с иранским оружием 

Вести.Ru 28 минут назад
США заявили о задержании судна с иранским оружием
Фото: EPA
Экипаж эсминца США задержал в Оманском заливе судно с частями ракет, принадлежащих, как утверждается, Ирану.
По данным представителей американской администрации, Эсминец "Форест Шерман" провел задержание еще на прошлой неделе. На борту американские военные обнаружили части ракет. Экипаж судна был передан йеменской береговой охране, а груз находится в распоряжении США, передает ТАСС.
Отношения между Вашингтоном и Тегераном резко ухудшились после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной проблеме и введения экономических санкций против Ирана.
По данным газеты The Wall Street Journal, администрация США рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тысяч военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.
Как заявил 4 декабря президент исламской республики Хасан Роухани, Иран готов пойти на переговоры с США в течение одного часа, если Вашингтон отменит санкции в отношении Тегерана. Он добавил, что Иран в течение 41 года находится под санкциями, но за последние два года давление стало максимальным.
14 сентября два нефтезавода в Саудовской Аравии загорелись после атаки беспилотников. Атаки привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке: ответственность за них взяли на себя йеменские хуситы, но Вашингтон и Эр-Рияд, несмотря на отсутствие доказательств, обвинили в них Иран. В Тегеране обвинения называют ложью.
20 июня Иран сбил американский беспилотник Global Hawk после того, как разведывательный беспилотный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство страны. США были готовы нанести удар по Ирану, однако буквально за 10 минут до атаки Дональд Трамп отменил ее.
Видео дня. Священника РПЦ обвинили в педофилии
Вести.Ru: последние новости
Путин: Россия против милитаризации космоса, но спутниковую группировку укрепляет Путин: Россия против милитаризации космоса, но спутниковую группировку укрепляет В Донбассе погибли украинские диверсанты, готовившие провокацию В Донбассе погибли украинские диверсанты, готовившие провокацию В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль. Есть пострадавшие В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль. Есть пострадавшие
Комментарии 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Иран , США , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будет демарш»: Украина не простит Крым
«Будет демарш»: Украина не простит Крым 368
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела 487
Путин предсказал новую войну
Путин предсказал новую войну 1040
В России оценили слова польского лидера о РФ и НАТО
В России оценили слова польского лидера о РФ и НАТО
Украинские диверсанты погибли в Донбассе
Украинские диверсанты погибли в Донбассе 1
Видео
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
00:50
Президент Сербии заговорил с Путиным по-русски
В мире Европа
Пельшу провели операцию на сердце
00:25
Пельшу провели операцию на сердце
Общество
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
00:19
Скабеева дозвонилась до Зеленского и пожалела
Общество Украина
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
12:18
Меркель объяснила высылку дипломатов РФ
В мире Европа
Путин предсказал новую войну
00:49
Путин предсказал новую войну
Армия Войска
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
00:30
«Путин смог бы не допустить бомбежки Югославии»
Политика
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
05:22
КНДР и США оказались на грани военного конфликта
В мире Азия
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
03:28
Найден новый способ остановить «Северный поток-2»
В мире Статьи
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
00:15
В сеть попало необычное видео с Крымского моста
Общество
Агрессивные действия России испугали НАТО
01:10
Агрессивные действия России испугали НАТО
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение