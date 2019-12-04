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Американский беспилотник провёл разведку у границ России и в Донбассе 

News.ru 1 час назад
Беспилотник США провёл разведку у границ РФ и в Донбассе
Фото: ТАСС/Zuma
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk провёл разведку вдоль Черноморского побережья России. Летательный аппарат принадлежит военно-воздушным силам США.
Как следует и данных мониторингового ресурса PlaneRadar, он прибыл с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Сначала он прошёл через воздушное пространство Украины, затем приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе.
После этого беспилотник продолжил разведывательный полёт неподалёку от российского побережья Чёрного моря, передаёт «Радио Sputnik».
Иностранные беспилотники и самолёты-разведчики, в том числе американские, всё больше активизируются у границ России — в том числе над Чёрным морем и в районе Калининградской области. Ранее News.ru сообщал о пролёте двух беспилотных аппаратов Global Hawk в регионе Балтики.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , США
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