Беспилотник США провёл разведку у границ РФ и в Донбассе

Американский беспилотник провёл разведку у границ России и в Донбассе

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk провёл разведку вдоль Черноморского побережья России . Летательный аппарат принадлежит военно-воздушным силам США

Как следует и данных мониторингового ресурса PlaneRadar, он прибыл с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Сначала он прошёл через воздушное пространство Украины, затем приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе.

После этого беспилотник продолжил разведывательный полёт неподалёку от российского побережья Чёрного моря, передаёт «Радио Sputnik».

Иностранные беспилотники и самолёты-разведчики, в том числе американские, всё больше активизируются у границ России — в том числе над Чёрным морем и в районе Калининградской области. Ранее News.ru сообщал о пролёте двух беспилотных аппаратов Global Hawk в регионе Балтики.