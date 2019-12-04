Сирийская армия развернула ПВО на границе с Турцией

Сирийская армия развернула систему ПВО на границе с Турцией

Турцией. Сирийская арабская армия развернула российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на северо-восточной границе Сирии

При содействии российских военных вскоре в регионе будет создана полная сеть противовоздушной обороны с различными системами, передаёт издание AMN со ссылкой на блог Within Syria Blog.