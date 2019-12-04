Сирийская армия развернула ПВО на границе с Турцией

Сирийская арабская армия развернула российский ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на северо-восточной границе Сирии с Турцией.
При содействии российских военных вскоре в регионе будет создана полная сеть противовоздушной обороны с различными системами, передаёт издание AMN со ссылкой на блог Within Syria Blog.
Ранее News.ru писал, что создание зоны безопасности на севере Сирии идёт очень хорошо, рассказал президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп во время беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне. Американский лидер поделился впечатлением от встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. По его словам, диалог не был запланированным, политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе и курдов.