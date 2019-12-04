Путин предсказал новую войну

США превращают космос в театр военных действий — Путин

Россия выступает против милитаризации космоса, однако ситуация в мире требует от РФ повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки и ракетно-космической отрасли в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин передает «Интерфакс».

Путин отметил, что США не скрывают планов использования космического пространства в качестве театра военных действий и планируют проводить там военные операции.

Он также констатировал, что и ведущие державы мира «активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики», а США ускоренно создают космические силы.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», — сказал Путин.