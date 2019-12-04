Путин предсказал новую войну

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США превращают космос в театр военных действий — Путин 

Рамблер + ещё 14 19 минут назад
Россия выступает против милитаризации космоса, однако ситуация в мире требует от РФ повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки и ракетно-космической отрасли в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».
Путин отметил, что США не скрывают планов использования космического пространства в качестве театра военных действий и планируют проводить там военные операции.
Он также констатировал, что и ведущие державы мира «активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики», а США ускоренно создают космические силы.
«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», — сказал Путин.
Как ранее сообщал «Рамблер», 4 декабря главы государств — членов НАТО утвердили решение о признании космоса сферой операционной деятельности альянса.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Видео , Войска , Наука и техника , Оружие , Политика , Технологии , Владимир Путин , НАТО , Интерфакс , США
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