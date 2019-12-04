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В ЛНР усовершенствовали взятый в плен украинский танк 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
В Донбассе улучшили «взятый в плен» украинский танк
Фото: Ferra.ru
Народная милиция Луганской народной республики в кустарных условиях усовершенствовала трофейный украинский танк «Булат». Об этом сообщает «Военное обозрение».
«Булат» (Т-64БМ) — модернизированный харьковским заводом имени Вячеслава Малышева советский танк Т-64БВ. «Булат», как сообщал «Рамблер», был принят на вооружение армии Украины в 2004 году. Всего было выпущено 85 единиц.
Несколько из них, как сообщает «Военное обозрение», оказались в распоряжении подразделений самопровозглашенных республик Донбасса после начала там боевых действий. Недавно в интернете была опубликована фотография того, что стал трофеем народной милиции ЛНР.
На снимке видно, что там «Булат» был в кустарных условиях усовершенствован, а именно получил дополнительное бронирование в виде блоков динамической защиты в боковой части башни и по правому борту.
«В украинских рекламных буклетах указывается на возможность установки ДЗ (динамической защиты. — Прим. ред.) по бортам. Вероятнее всего, это техническое решение является опциональным», — отмечает «Военное обозрение».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Армия , В мире , Оружие , Военное обозрение
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