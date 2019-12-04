НАТО усилит свой военно-морской флот

Военно-морские силы (ВМС) США заключили самый дорогой контракт в истории в области судостроения на сумму более 22,2 миллиарда долларов для создания суперсовременных подводных лодок.

Данный контракт на строительство девяти атомных подводных лодок класса "Вирджиния" заключен через несколько месяцев после того, как глава ВМС США в Тихом океане предупредил о наращивании военно-морского флота в Китае и проблемах Пентагона с получением достаточного количества субмарин, чтобы противостоять ему, сообщает CNN.

Бывший директор по операциям в Объединенном разведывательном центре Тихоокеанского командования США Карл Шустер не скрывает того, что строительство новых подводных лодок является ответом ВМС США на растущую военную мощь Китая. Таким образом, американцы, отмечают эксперты, сами содействуют милитаризации и нагнетанию обстановки в западной части Тихого океана.

Подводные лодки класса "Вирджиния" являются основой многоцелевой подводной платформы ВМС США. Они способны сражаться с другими подводными лодками, надводными кораблями и наземными целями, а также проводить специальные операции, включая сбор разведывательных данных и масштабный мониторинг акватории.

Восемнадцать подводных лодок такого класса уже включены в состав ВМС США и еще 10 находятся на разных этапах строительства. Однако, отмечают военные аналитики, девять новых подводных лодок будут представлять собой существенную модернизацию по сравнению с их предшественниками в своем классе. Военно-морские силы США также имеют опцию в контракте для строительства 10-й субмарины, что увеличит его стоимость до 24 миллиардов долларов США.

На этом фоне и что показательно, незадолго до официального открытия саммита НАТО , президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о существенной модернизации французского ВМФ. Перед прибытием в Лондон для участия в саммите альянса он нанес визит на базу ВМФ Франции "Ассиз де ла Мер" в Монпелье, где объявил о правительственном заказе на строительство шести новых патрульных катеров для наблюдения за приграничной акваторией, сообщает LeFigaro. По словам Макрона, построив эти суда, Франция приобретет беспрецедентную способность к обороне своих морских рубежей, которой никогда не существовало ранее.

Он дал понять, что принял решение "обновить военно-морские возможности наших (европейских) армий", чтобы "заполнить недопустимые дыры в их пропускной способности". "Мы создаем европейские морские возможности. Я полагаю, Франция взяла на себя инициативу в этом вопросе", — заключил французский президент.