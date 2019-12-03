Трамп описал разговор с Путиным о новом ДРСМД

Трамп обсуждал с Путиным новый договор о ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что общался с российским коллегой по поводу заключения между странами нового договора по ядерным вооружениям.

Глава Белого дома подчеркнул, что Москва , как и Вашингтон, хотела бы заключить новое соглашение, при этом к договору на каком-то этапе должен присоединиться Китай. Одновременно с этим Трамп призвал наладить эффективный контроль над вооружениями по всему миру.

По его словам, ситуация с ядерными арсеналами в настоящее время «не очень хорошая».

Отметим, что в феврале 2021 года истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В Москве и Вашингтоне неоднократно выражали обеспокоенность в связи с тем, что договор может быть не продлен, что скажется на всей системе безопасности в мире.