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Трамп обсуждал с Путиным новый договор о ядерном оружии 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 31 минуту назад
Трамп описал разговор с Путиным о новом ДРСМД
Фото: REUTERS/Jorge Silva
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что общался с российским коллегой по поводу заключения между странами нового договора по ядерным вооружениям.
Глава Белого дома подчеркнул, что Москва, как и Вашингтон, хотела бы заключить новое соглашение, при этом к договору на каком-то этапе должен присоединиться Китай. Одновременно с этим Трамп призвал наладить эффективный контроль над вооружениями по всему миру.
По его словам, ситуация с ядерными арсеналами в настоящее время «не очень хорошая».
Отметим, что в феврале 2021 года истекает Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В Москве и Вашингтоне неоднократно выражали обеспокоенность в связи с тем, что договор может быть не продлен, что скажется на всей системе безопасности в мире.
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Теги:
Армия , В мире , Политика , США , Дональд Трамп
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