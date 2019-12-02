Спецслужбы России получили право сбивать БПЛА

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право спецслужбам страны "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве".

Данные действия могут предприниматься "в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечения проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий"

В этих целях сотрудники силовых ведомств смогут использовать подавление или преобразование сигналов дистанционного управления БПЛА, а также повреждать или уничтожать их. Кроме того, в случае необходимости представители силовых ведомств также могут конфисковывать пульты дистанционного управления и самостоятельно производить посадку беспилотников.

В документе также отмечается, что "порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в указанных целях… определяется руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности".