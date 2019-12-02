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Армия

Спецслужбы России получили право сбивать БПЛА 

Вести Экономика 1 час назад
Спецслужбы России получили право сбивать БПЛА
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право спецслужбам страны "пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве".
Документ опубликован на официальном интернет-портале. Согласно новым нормам МВД, Росгвардия, СВР, ФСБ, ФСО и Федеральная служба исполнения наказаний наделяются полномочиями по пресечению полетов беспилотных летательных аппаратов.
Данные действия могут предприниматься "в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечения проведения неотложных следственных действий, оперативно-розыскных и антитеррористических мероприятий"
В этих целях сотрудники силовых ведомств смогут использовать подавление или преобразование сигналов дистанционного управления БПЛА, а также повреждать или уничтожать их. Кроме того, в случае необходимости представители силовых ведомств также могут конфисковывать пульты дистанционного управления и самостоятельно производить посадку беспилотников.
В документе также отмечается, что "порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в указанных целях… определяется руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности".
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Теги:
Армия , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , МВД , Федеральная служба охраны , ФСИН
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