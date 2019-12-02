Борьба «Панциря» с беспилотниками в Сирии попала на видео

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На видео сняли, как «Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии 

Российская Газета 49 минут назад
В Сирии зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" российского производства вступил в бой с беспилотниками террористов. Отражение этой атаки попало на видео.
Как сообщает almasdar news, беспилотные летательные аппараты использовались для нападения на военный аэродром Хамы.
Отмечается, что сирийская армия смогла остановить атаку.
На видео показано, как система "Панцирь" ведет огонь по беспилотниками, что помешало им нанести ущерб аэродрому.
Съемки осуществяются в темное время суток на улице населенного пункта. В кадр попали очереди, которые "Панцирь" выпускает по воздушным целям.
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Теги:
Армия , Видео , Сирия
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