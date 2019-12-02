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Наука

Украину обвинили в обстреле аэропорта Донецка 

Lenta.ru 17 минут назад
Украину обвинили в обстреле аэропорта Донецка
Фото: РИА Новости
Украинские силовики обстреляли район донецкого аэропорта, выпустив 15 мин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В ведомстве заявили, что огонь по аэропорту Донецка с применением минометов калибром 82 миллиметра открыли военнослужащие 56-й бригады Вооруженных сил Украины.
«Данные нарушения режима прекращения огня также зафиксированы наблюдателями СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня — прим. «Ленты.ру»)», — заявил представитель Народной милиции ДНР.
Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека подсчитала число жертв среди мирного населения, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. По информации ООН, с момента начала конфликта в 2014 году погибли «по меньшей мере 3 тысячи 345 гражданских лиц».
21 июля в Донбассе было объявлено бессрочное абсолютное перемирие. Несмотря на это, по утверждению Киева и самопровозглашенных республик, обстрелы на линии соприкосновения возобновились уже в первые сутки.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, а контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.
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Теги:
Армия , В мире , Украина , ООН , Lenta.ru , Донецк
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