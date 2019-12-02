Запад утратит военное превосходство? Ни в коем случае!

Atlantico (Франция): российское вооружение скоро станет лучшим в мире?

Atlantico (Франция) . После неудачных ракетных испытаний в Белом море, Владимир Путин заявил, что он намерен вкладывать больше средств в вооружение. Его цель — создание сверхмощной ракеты, способной пролетать над любой географической зоной. Эксперты Жан-Бернар Пинатель и Сириль Бре поделились своими мыслями с

«Атлантико»: Насколько это реально? Удастся ли России разработать такое оружие, с учетом существующего бюджета?

Жан-Бернар Пинатель:

Прежде чем точно ответить на ваш вопрос, важно вернуть Россию на ее реальное место среди крупных держав и поставить заслон постоянной дезинформации, распространяемой США и НАТО. Они направлены на то, чтобы напугать европейцев и помешать союзу Европы с Россией, который поставил бы под сомнение глобальное превосходство США, а также оправдать перед американской общественностью огромные бюджетные средства, выделенные на оборону.

Если мы сравним факторы, используемые геополитиками для классификации крупных держав между собой, мы увидим, что Россия — первая мировая держава по площади своей территории в 17,2 миллиона квадратных километров. Это в 25 раз больше, чем Франция вместе с ее заморскими территориями. Россия занимает также первое место по количеству заявленных ядерных боеголовок, которые являются сдерживающим оружием и никогда не использовались в наступательных целях с 1945 года.

Но по другим факторам Россия находится на 10-м месте по сравнению с нижеприведенными державами по показателям ВВП. Ее ВВП составляет менее 60% ВВП Франции и только 8% ВВП США. Она тратит на оборону чуть меньше, чем Франция, в то время как ее территория в 25 раз больше французской. Как и у Франции, оборонный бюджет России составляет лишь одну десятую часть от военного бюджета США. Бюджет 17 американских спецслужб значительно превышает общий оборонный бюджет России. По сути, Россия является региональной державой. У нее нет средств для проведения военных операций во всем мире, как у США. Ее бюджет в основном оборонительный, с потенциалом быстрого реагирования, как и у Франции: 4000 человек вблизи своей территории (расстояние Дамаск-Москва = 2500 км).

Россия — космическая и авиационная держава, способная создавать ракеты или самолеты, такие же совершенные, как у США или Европы, потому что у нее есть инженеры очень высокого уровня. Следует напомнить, что Россия смогла запустить человека в космос, опередив США.

Следовательно, она вполне способна модернизировать те пусковые установки, которыми она уже владеет. В определенные периоды холодной войны российские МИГи превосходили американские самолеты. Так что, если Путин решит развивать ядерные силы за счет обычных вооружений, у него это получится.

Сириль Бре:

Заявление Владимира Путина соответствует обширной программе модернизации вооруженных сил, которую он начал, когда еще был премьер-министром в 2009 году. Учитывая недостатки своих вооруженных сил во время грузинской войны, Россия приступила к реализации программы по возвращению былой мощи своих вооруженных сил, военно-промышленного комплекса и боевой оперативности. Российский бюджет активно использовался для постепенного увеличения личного воинского состава до 800 000 человек и модернизации всех типов вооружений.

В области баллистических ракет Россия продемонстрировала технологическое превосходство. Последняя выставка МАКС-2019 в августе в Москве особый акцент делала на возможности быстрого реагирования. Было представлено несколько новых разработок, таких как крылатая ракета с ядерной установкой (очень далекая от реализации) или (гораздо более реалистичная) гиперзвуковая ракета. У России, безусловно, есть технологические и финансовые возможности для реализации амбициозной ракетной программы. Но, как и у всех других военных держав, ее бюджетные средства не безграничны: ей приходится выбирать между разными проектами. Она не сможет финансировать одновременно модернизацию танков, военно-морского флота, который особенно в этом нуждается, и другие проекты.

— Российское вооружение скоро станет лучшим в мире? Есть ли риск, что Запад утратит свое военное превосходство?

Жан-Бернар Пинатель:

Ни в коем случае. Российский военно-морской флот может быть стерт с лица земли западными силами в течение одного дня (за исключением атомных подводных лодок). У нее есть сверхсовременные самолеты, но по численности они представляют менее одной десятой от числа подобных самолетов у западных держав. Ее сухопутные силы разбросаны по всей территории страны, и если Россия решит однажды сгруппировать их, чтобы бросить против Европы, мы будем предупреждены задолго до того, как они начнут это делать. Россия, как и Франция, обладает способностью перебрасывать и поддержать от 4000 до 5000 человек на расстояние от 3000 до 4000 километров. Не больше.

Сириль Бре:

Если мы измерим это превосходство в соответствии со спросом и предложением, у российского военно-промышленного комплекса есть очевидные преимущества. Системы ПВО государственного предприятия «Алмаз-Антей» пользуются популярностью на рынках: «Викинги», C-300 и C-400 представляют интерес для многих стран, которые не хотят или не могут позволить себе американские «Patriot» или европейские системы. Турция, Индия и Саудовская Аравия даже хотели купить эти системы. Что касается истребителей или танков, российское превосходство также признано на мировых рынках. Однако в военно-морской сфере слабые экспортные возможности России очевидны, несмотря на реорганизацию Объединенной Судостроительной Корпорации.

Что касается западных стран, существуют другие факторы, которые имеют большее значение, чем коммерческое и технологическое превосходство. Так, российские вооруженные силы действуют вне коалиции, в то время как западные державы структурированы в крупные региональные альянсы (НАТО, АСЕАН). США больше обеспокоены количественным и качественным ростом мощи Китая.

— Как Запад справится с возможным отставанием? Увеличением числа вооружений?

Жан-Бернар Пинатель:

Единственная слабость Запада заключается в позиции Соединенных Штатов. Они не ведут себя как союзники. Они принимают решения только в одностороннем порядке в зависимости от того, что они видят в качестве своих интересов, например, курды в Сирии или репатриация заключенных в сирийскую тюрьму джихадистов. Более того, Европа разделена в плане понимания интересов, которые необходимо защищать, а также стратегии и средств, которые нужно использовать, ей редко удается достичь согласия по поводу цели, к которой следует стремиться. Но она отнюдь не уступает России по материальным средствам и по тому потенциалу, которым она располагает.

Сириль Бре: