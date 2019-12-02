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«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии 

Популярная механика 1 час назад
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Фото: РИА Новости
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» защитил военную базу в сирийской провинции Хама, которую дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты.
Российские вооружённые силы в Сирии были атакованы беспилотными летательными аппаратами. Авиабазу, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские боевые подразделения, дважды за ночь подверглись нападению ударных дронов. На опубликованном видеоролике показана заснятом в ночное время ролике запечатлена работа зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», поставленного в Сирию Россией.
При помощи «Панциря» сирийские войска успешно отразили удар по авиабазе в провинции Хама. Спустя несколько часов ударный беспилотный летательный аппарат был замечен на подлёте к авиабазе в сирийской провинции Идлиб. Российским силам противовоздушной обороны удалось сбить цель на безопасном расстоянии, в результате никто не пострадал. Комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.
«Панцирь-С1» представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, колёсном шасси грузовика, прицепа или устанавливаемый стационарно. Управление ведётся двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением.
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Теги:
Армия , Оружие , Сирия
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