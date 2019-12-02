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Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Фото: РИА Новости
Министерству обороны поставили первый военно-транспортный Ми-38Т, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Она (машина. — Прим. ред.) находятся в опытной эксплуатации. До конца года передадим вторую", — уточнил он.
Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками). При максимальной взлетной массе в 15,6 тонны вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске пять тонн полезного груза.
При разработке интерьера применили современные технические решения: вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38Т реализовали схему с их "задним" расположением. Это позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины.
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Теги:
Армия , Оружие , Андрей Богинский , Министерство обороны , АО "Вертолеты России" , РИА Новости
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