Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

"Она (машина. — Прим. ред.) находятся в опытной эксплуатации. До конца года передадим вторую", — уточнил он.

Дальность полета Ми-38Т в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками). При максимальной взлетной массе в 15,6 тонны вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске пять тонн полезного груза.

При разработке интерьера применили современные технические решения: вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38Т реализовали схему с их "задним" расположением. Это позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины.