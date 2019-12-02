Северная Корея тайно расширила ракетную программу

Северная Корея построила несколько дополнительных площадок для запуска ракет, сообщает японская газета The Asahi Shimbun со ссылкой на источники в КНДР.

Увеличение числа пусковых площадок затрудняет обнаружение точного места запуска для других стран.

«Поскольку переговоры между США и Северной Кореей застаиваются, Япония, Южная Корея и другие страны опасаются, что могут столкнуться с новой военной провокацией», — пишет издание.

Точное число мобильных пусковых площадок не называется. Предполагают, что северокорейское правительство успело построить несколько десятков с лета 2019 года. Их будут использовать для запуска различных типов ракет.

The Asahi Shimbun отмечает, что базы расширены и составляют несколько десятков метров в длину. Они специально сделаны из бетона, поскольку другой материал (например, мягкий грунт) может привести к разрушению пусковой установки и повлиять на траекторию полета ракет.

29 ноября 2019 года КНДР испытала многоцелевую ракетную установку сверхбольшого калибра. Испытания ракет КНДР вызывает беспокойство у соседних Японии и Южной Кореи.