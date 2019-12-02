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Северная Корея тайно расширила ракетную программу 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Северная Корея тайно расширила ракетную программу
Фото: РИА Новости
Северная Корея построила несколько дополнительных площадок для запуска ракет, сообщает японская газета The Asahi Shimbun со ссылкой на источники в КНДР.
Увеличение числа пусковых площадок затрудняет обнаружение точного места запуска для других стран.
«Поскольку переговоры между США и Северной Кореей застаиваются, Япония, Южная Корея и другие страны опасаются, что могут столкнуться с новой военной провокацией», — пишет издание.
Точное число мобильных пусковых площадок не называется. Предполагают, что северокорейское правительство успело построить несколько десятков с лета 2019 года. Их будут использовать для запуска различных типов ракет.
The Asahi Shimbun отмечает, что базы расширены и составляют несколько десятков метров в длину. Они специально сделаны из бетона, поскольку другой материал (например, мягкий грунт) может привести к разрушению пусковой установки и повлиять на траекторию полета ракет.
29 ноября 2019 года КНДР испытала многоцелевую ракетную установку сверхбольшого калибра. Испытания ракет КНДР вызывает беспокойство у соседних Японии и Южной Кореи.
США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Кореи с 2018 года. Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики, если соглашение состоится. Однако во время последних переговоров в начале октября 2019 года Пхеньян объявил об их провале. Вашингтон опроверг это заявление.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Дональд Трамп , КНДР , США , Япония
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