Впервые в американскую полицию трудоустроили собаку-робота

США впервые на работу в полицию приняли собакоподобного робота Spot. Соответствующий контракт заключен в штате Массачусетс, сообщает Businessinsider.

Робособака успешно прошла тестирование в период с августа по ноябрь. В полиции Spot нужен для проверки потенциально опасных сред, где могут скрываться подозреваемые. Условия контракта предполагают, что собака-робот не может наносить физический вред людям и угрожать кому-либо. Если эти условия будут нарушены, то компания вернет его себе.

В феврале сообщалось, что в России разрабатывают робота-собаку для переноса грузов.