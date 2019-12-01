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Впервые в американскую полицию трудоустроили собаку-робота 

Мир24 27 минут назад
В американскую полицию трудоустроили собаку-робота
Фото: ТАСС / Laura Chiesa/Zuma
В США впервые на работу в полицию приняли собакоподобного робота Spot. Соответствующий контракт заключен в штате Массачусетс, сообщает Businessinsider.
Робособака успешно прошла тестирование в период с августа по ноябрь. В полиции Spot нужен для проверки потенциально опасных сред, где могут скрываться подозреваемые. Условия контракта предполагают, что собака-робот не может наносить физический вред людям и угрожать кому-либо. Если эти условия будут нарушены, то компания вернет его себе.
В феврале сообщалось, что в России разрабатывают робота-собаку для переноса грузов.
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Теги:
Армия , Наука и техника , США
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