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Боевые беспилотники атаковали военный аэродром в Сирии 

News.ru 45 минут назад
Боевые беспилотники атаковали военный аэродром в Сирии
Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Стало известно о новом нападении на военный аэродром в провинции Хама в Сирии со стороны штурмовых беспилотников террористов. Об этом сообщает агентство AMD.
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По сообщению местных СМИ, боевые беспилотники попытались бомбить военный аэропорт Хама с северной стороны, в результате чего сирийские военные активировали свои средства противовоздушной обороны.
Информация о жертвах пока не появлялась.
Как ранее писал News.ru, в городе Телль-Халафе, расположенном рядом с турецкой границей на севере сирийской провинции Хасеке, в субботу прогремел взрыв неизвестного происхождения.
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Теги:
Армия , Сирия
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