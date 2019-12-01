Боевые беспилотники атаковали военный аэродром в Сирии

Стало известно о новом нападении на военный аэродром в провинции Хама в Сирии со стороны штурмовых беспилотников террористов. Об этом сообщает агентство AMD.

По сообщению местных СМИ, боевые беспилотники попытались бомбить военный аэропорт Хама с северной стороны, в результате чего сирийские военные активировали свои средства противовоздушной обороны.

Информация о жертвах пока не появлялась.

Как ранее писал News.ru, в городе Телль-Халафе, расположенном рядом с турецкой границей на севере сирийской провинции Хасеке, в субботу прогремел взрыв неизвестного происхождения.