Франция выступила против принудительной продажи американского вооружения

Вскоре после резонансной реплики президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО " с громким заявлением выступила министр обороны Пятой республики Флоранс Парли. В интервью в газете Le Journal du Dimanche она озвучила позицию, что Соединенные Штаты не вправе вынуждать своих европейских партнеров по альянсу закупать американское оружие и технику, прикрываясь разговорами о трансатлантической солидарности.

Как иронично отметила Парли, статья 5 устава НАТО о коллективной обороне на глазах превращается в статью F-35, намекая на американские истребители-бомбардировщики пятого поколения. Министр повторила популярную в соседней Германии мысль о том, что европейцы должны активнее заняться собственной безопасностью, защитой суверенных интересов, которые далеко не всегда совпадают с трансатлантическими, а также не уходить от диалога с Москвой по стратегическим вопросам.