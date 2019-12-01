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Франция выступила против принудительной продажи американского вооружения 

Российская Газета + ещё 3 54 минуты назад
Париж выступил против принудительной продажи оружия США
Фото: РИА Новости
Вскоре после резонансной реплики президента Франции Эмманюэля Макрона о "смерти мозга НАТО" с громким заявлением выступила министр обороны Пятой республики Флоранс Парли. В интервью в газете Le Journal du Dimanche она озвучила позицию, что Соединенные Штаты не вправе вынуждать своих европейских партнеров по альянсу закупать американское оружие и технику, прикрываясь разговорами о трансатлантической солидарности.
Как иронично отметила Парли, статья 5 устава НАТО о коллективной обороне на глазах превращается в статью F-35, намекая на американские истребители-бомбардировщики пятого поколения. Министр повторила популярную в соседней Германии мысль о том, что европейцы должны активнее заняться собственной безопасностью, защитой суверенных интересов, которые далеко не всегда совпадают с трансатлантическими, а также не уходить от диалога с Москвой по стратегическим вопросам.
Глава оборонного ведомства Франции, разумеется, вступилась за Макрона, который, по ее мнению, своим заявлением хотел придать новый импульс дискуссии о роли, задачах и целеполагании Североатлантического альянса.
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Теги:
Армия , В мире , Оружие , Министерство обороны , НАТО , США , Франция
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