Российский фрегат ударил «Калибром» по «Чиже»

«Адмирал Касатонов» на испытаниях поразил «Калибром» наземную цель

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из акватории Белого моря по наземной цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области , сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга

"Стрельба была выполнена в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой "Калибр" мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области", — сказал он.

Серга напомнил, что несколько дней назад экипаж фрегата выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям.

Ранее сообщалось, что "Адмирал флота Касатонов" будет передан ВМФ до конца 2019 года.