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Политика

«Адмирал Касатонов» на испытаниях поразил «Калибром» наземную цель 

РИА Новости 3 часа назад
Российский фрегат ударил «Калибром» по «Чиже»
Фото: РИА Новости
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" из акватории Белого моря по наземной цели на полигоне "Чижа" в Архангельской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.
«Адмирал Касатонов» провел стрельбы крылатыми ракетами
"Стрельба была выполнена в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Экипаж фрегата поразил крылатой ракетой "Калибр" мишенную позицию, расположенную на боевом поле Чижа в Архангельской области", — сказал он.
Серга напомнил, что несколько дней назад экипаж фрегата выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по морским мишенным позициям.
Ранее сообщалось, что "Адмирал флота Касатонов" будет передан ВМФ до конца 2019 года.
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Теги:
Армия , Войска , Вадим Серга , Архангельская Область
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