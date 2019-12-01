В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

В США оценили советский супертанк для ядерной войны

США удивились рассекреченному ядерному танку СССР. О боевой супермашине, на которой советские танкисты воевали бы в условиях атомной войны, рассказало издание The National Interest

«Средние танки, такие как легендарный Т-34, в конечном итоге стали прародителями современных основных боевых танков. Однако, Кремль продолжал строить тысячи тяжелых танков в 1960-х годах, пока советский лидер Никита Хрущев не положил этому конец. Объект 279 был частью этой традиции», — пишет издание.

Этот танк отличался острым, блюдцеобразным корпусом и огромными гусеницами. Их было не две а сразу четыре. Это давало 60-тонной постапокалиптической машине больше тяги в труднодоступной или мягкой местности. В движение танк приводил двигатель в тысячу лошадиных сил.

Объект 279 имел серьезную броню — 319 миллиметров в башне и 269 миллиметров в самой толстой точке корпуса.

Ядерный танк так и не поступил в массовое производство. В 50-х годах прошлого века на вооружение стали поступать управляемые ракеты, пробивающие толстую броню. Советские руководители решили, что объект 279 будет уязвим для них, и отложили проект.