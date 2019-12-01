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В США оценили советский супертанк для ядерной войны 

Рамблер + ещё 1 11 минут назад
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Фото: Wikipedia
В США удивились рассекреченному ядерному танку СССР. О боевой супермашине, на которой советские танкисты воевали бы в условиях атомной войны, рассказало издание The National Interest.
«Средние танки, такие как легендарный Т-34, в конечном итоге стали прародителями современных основных боевых танков. Однако, Кремль продолжал строить тысячи тяжелых танков в 1960-х годах, пока советский лидер Никита Хрущев не положил этому конец. Объект 279 был частью этой традиции», — пишет издание.
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Этот танк отличался острым, блюдцеобразным корпусом и огромными гусеницами. Их было не две а сразу четыре. Это давало 60-тонной постапокалиптической машине больше тяги в труднодоступной или мягкой местности. В движение танк приводил двигатель в тысячу лошадиных сил.
Объект 279 имел серьезную броню — 319 миллиметров в башне и 269 миллиметров в самой толстой точке корпуса.
Ядерный танк так и не поступил в массовое производство. В 50-х годах прошлого века на вооружение стали поступать управляемые ракеты, пробивающие толстую броню. Советские руководители решили, что объект 279 будет уязвим для них, и отложили проект.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Бурятии танк Т-34 времен Великой Отечественной войны отреставрировали для парада Победы.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Армия , Войска , Оружие , США
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