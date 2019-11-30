Лондон испугался проигрыша в войне с Россией

Британский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) представил доклад о состоянии артиллерии страны. В первом же абзаце документа констатировано: британские артиллерийские подразделения существенно уступают российским и не выстоят в прямом противостоянии между Россией и Британией в составе НАТО. Автор доклада призывает Лондон задуматься о модернизации и наращивании этих сил. В последнее время западные аналитические центры производят подобные бумаги с завидной регулярностью. Это сигнал того, что Европа существенно обеспокоена действиями и риторикой американского президента Дональда Трампа, который не раз подвергал необходимость НАТО сомнению.
По мнению авторов доклада, Великобритания столкнулась с критической нехваткой артиллерии после окончания холодной войны, так как Россию в Европе перестали воспринимать как угрозу. Тем не менее события на востоке Украины заставили европейцев задуматься о том, что НАТО сможет противопоставить Москве, если она вдруг решит вторгнуться в страны Балтии. Ранее исследователи RAND пришли к выводу, что координация войск альянса в этом случае будет затруднена из-за того, что силы военного блока состоят из разнородных и иногда плохо совместимых формирований, а солдаты говорят на разных языках.
Британский институт оборонных исследований обращает внимание и на другую проблему — чрезмерную опору на авиацию. Более 80% огневой силы НАТО доставляется по воздуху. В случае российского блицкрига в Прибалтике это приведёт к задержкам в развёртывании наземных сил и создаст дыры в противовоздушной обороне. То есть, если кошмарный сценарий НАТО, со всех сторон разобранный в многочисленных докладах, воплотится в жизнь, британская артиллерия может оказаться бессильной против российской не только потому, что её банально мало, но и из-за проблем с доставкой на фронт.
Согласно докладу, состав российских артиллерийских подразделений мотострелковых бригад включает в себя 81 орудие, в том числе 152-мм и 203-мм самоходные гаубицы и 300-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО). В то же время британская армия может похвастаться только двумя полками из 24 самоходных 155-мм гаубиц AS90. Кроме того, их дальность составляет всего 85 км в сравнении с 120 км у российских орудий.
Если коротко, наземные силы Великобритании во всех отношениях уступают противнику, давая ему возможность действовать безнаказанно, — резюмирует автор исследования. — В конечном итоге это ставит в затруднительное положение и подавляет британскую артиллерию и элементы маневрирования, и следовательно, ведёт к поражению британских формирований.
России это хорошо известно, поэтому создаются и проблемы другого рода: вооружённые силы Соединённого Королевства перестают работать как фактор сдерживания. РФ, по мнению британских экспертов, может пойти на открытый конфликт, потому что знает о неэффективности британской артиллерии и предполагает, что не встретит существенного сопротивления.
Авторы доклада признают, что пытаться догнать российскую артиллерию в короткие сроки — невыполнимая задача, которая к тому же потребует значительных бюджетных вливаний. Поэтому программа модернизации, которую RUSI предлагает Министерству обороны, рассчитана вплоть до 2040 года.
Эксперты предлагают несколько способов решения проблемы, признавая, что НАТО вряд ли сможет противопоставить России эквивалентное число орудий. Один из них — разработать и поставить на вооружение артиллерию, которая превосходила бы по дальности российскую, что сделало бы британские силы неуязвимыми для ответного удара. Ещё один вариант: в случае вооружённого столкновения бить по слабым местам российских ВС — логистической цепочке. Это подразумевает нанесение точечных ударов по локомотивам, складам с боеприпасами, мостам и дорогам, иными словами, «бутылочным горлышкам» российских позиций, как они названы в докладе.
Пожалуй, самое спорное решение, рассмотренное в исследовании, это совет британским властям подумать над применением кассетных боеприпасов. Британия была в числе стран, которая в 2008 году подписала конвенцию о запрещении этого вида оружия, но ни Россия, ни США к ней не присоединились. В результате сегодня они имеют преимущество перед британскими войсками, а военная стратегия британцев основана на помощи со стороны американцев с их кассетными боеприпасами. Но в случае конфликта с Россией страны НАТО рискуют этой помощи так и не дождаться.
Армия США в настоящий момент прогнозирует, что ей понадобится 140 дней для наращивания сил в Европе, — пишут аналитики RUSI. — Несмотря на планы сократить этот срок до 21 дня к 2028 году, на начальных этапах конфликта европейские силы, скорее всего, будут сражаться без существенной поддержки со стороны США. Исследование RAND в 2018 году пришло к выводу, что вся доступная артиллерия при «балтийском» сценарии будет ограничиваться 32 самоходными гаубицами против 342 российских пушек, поддержанных 270 РСЗО.
Интересно, что в докладе ни разу не упомянут тот факт, что Россия и Великобритания — ядерные державы, и не рассмотрена даже малейшая вероятность вовлечения тактического ядерного оружия в это гипотетическое противостояние. В этом плане документ выглядит несколько оторванным от контекста.
Заключение об отставании британской артиллерии от российской не назовёшь сенсацией: это объясняется географическим положением двух стран. Россия из-за протяжённости границы вынуждена полагаться на наземные силы, в то время как для окружённой морем Британии этот вопрос не стоит так остро. Авторы совершенно верно указывают, что Лондон рассчитывает на поддержку НАТО и США, и это одна из причин, почему тратить огромные средства на наращивание собственной артиллерии он не считал целесообразным.
Эту установку до последнего времени мало кто подвергал сомнению, но с приходом к власти в США Дональда Трампа Европа задумалась о построении собственной линии обороны. Инициативу создания независимой армии Евросоюза активно продвигает президент Франции Эммануэль Макрон. Впрочем, пока это всего лишь идея. А вот повышение трат НАТО на оборону — уже конкретные планы. Как объявил генсек альянса Йенс Столтенберг, совокупное увеличение военных расходов НАТО к 2024 году составит $400 млрд