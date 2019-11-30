Лондон испугался проигрыша в войне с Россией

В Британии признали превосходство российской артиллерии

Британский Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) представил доклад о состоянии артиллерии страны. В первом же абзаце документа констатировано: британские артиллерийские подразделения существенно уступают российским и не выстоят в прямом противостоянии между Россией и Британией в составе НАТО . Автор доклада призывает Лондон задуматься о модернизации и наращивании этих сил. В последнее время западные аналитические центры производят подобные бумаги с завидной регулярностью. Это сигнал того, что Европа существенно обеспокоена действиями и риторикой американского президента Дональда Трампа , который не раз подвергал необходимость НАТО сомнению.

По мнению авторов доклада, Великобритания столкнулась с критической нехваткой артиллерии после окончания холодной войны, так как Россию в Европе перестали воспринимать как угрозу. Тем не менее события на востоке Украины заставили европейцев задуматься о том, что НАТО сможет противопоставить Москве , если она вдруг решит вторгнуться в страны Балтии. Ранее исследователи RAND пришли к выводу, что координация войск альянса в этом случае будет затруднена из-за того, что силы военного блока состоят из разнородных и иногда плохо совместимых формирований, а солдаты говорят на разных языках.

Британский институт оборонных исследований обращает внимание и на другую проблему — чрезмерную опору на авиацию. Более 80% огневой силы НАТО доставляется по воздуху. В случае российского блицкрига в Прибалтике это приведёт к задержкам в развёртывании наземных сил и создаст дыры в противовоздушной обороне. То есть, если кошмарный сценарий НАТО, со всех сторон разобранный в многочисленных докладах, воплотится в жизнь, британская артиллерия может оказаться бессильной против российской не только потому, что её банально мало, но и из-за проблем с доставкой на фронт.

Согласно докладу, состав российских артиллерийских подразделений мотострелковых бригад включает в себя 81 орудие, в том числе 152-мм и 203-мм самоходные гаубицы и 300-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО). В то же время британская армия может похвастаться только двумя полками из 24 самоходных 155-мм гаубиц AS90. Кроме того, их дальность составляет всего 85 км в сравнении с 120 км у российских орудий.

Если коротко, наземные силы Великобритании во всех отношениях уступают противнику, давая ему возможность действовать безнаказанно, — резюмирует автор исследования. — В конечном итоге это ставит в затруднительное положение и подавляет британскую артиллерию и элементы маневрирования, и следовательно, ведёт к поражению британских формирований.

России это хорошо известно, поэтому создаются и проблемы другого рода: вооружённые силы Соединённого Королевства перестают работать как фактор сдерживания. РФ, по мнению британских экспертов, может пойти на открытый конфликт, потому что знает о неэффективности британской артиллерии и предполагает, что не встретит существенного сопротивления.

Авторы доклада признают, что пытаться догнать российскую артиллерию в короткие сроки — невыполнимая задача, которая к тому же потребует значительных бюджетных вливаний. Поэтому программа модернизации, которую RUSI предлагает Министерству обороны , рассчитана вплоть до 2040 года.

Эксперты предлагают несколько способов решения проблемы, признавая, что НАТО вряд ли сможет противопоставить России эквивалентное число орудий. Один из них — разработать и поставить на вооружение артиллерию, которая превосходила бы по дальности российскую, что сделало бы британские силы неуязвимыми для ответного удара. Ещё один вариант: в случае вооружённого столкновения бить по слабым местам российских ВС — логистической цепочке. Это подразумевает нанесение точечных ударов по локомотивам, складам с боеприпасами, мостам и дорогам, иными словами, «бутылочным горлышкам» российских позиций, как они названы в докладе.

Пожалуй, самое спорное решение, рассмотренное в исследовании, это совет британским властям подумать над применением кассетных боеприпасов. Британия была в числе стран, которая в 2008 году подписала конвенцию о запрещении этого вида оружия, но ни Россия, ни США к ней не присоединились. В результате сегодня они имеют преимущество перед британскими войсками, а военная стратегия британцев основана на помощи со стороны американцев с их кассетными боеприпасами. Но в случае конфликта с Россией страны НАТО рискуют этой помощи так и не дождаться.

Армия США в настоящий момент прогнозирует, что ей понадобится 140 дней для наращивания сил в Европе, — пишут аналитики RUSI. — Несмотря на планы сократить этот срок до 21 дня к 2028 году, на начальных этапах конфликта европейские силы, скорее всего, будут сражаться без существенной поддержки со стороны США. Исследование RAND в 2018 году пришло к выводу, что вся доступная артиллерия при «балтийском» сценарии будет ограничиваться 32 самоходными гаубицами против 342 российских пушек, поддержанных 270 РСЗО.

Интересно, что в докладе ни разу не упомянут тот факт, что Россия и Великобритания — ядерные державы, и не рассмотрена даже малейшая вероятность вовлечения тактического ядерного оружия в это гипотетическое противостояние. В этом плане документ выглядит несколько оторванным от контекста.

Заключение об отставании британской артиллерии от российской не назовёшь сенсацией: это объясняется географическим положением двух стран. Россия из-за протяжённости границы вынуждена полагаться на наземные силы, в то время как для окружённой морем Британии этот вопрос не стоит так остро. Авторы совершенно верно указывают, что Лондон рассчитывает на поддержку НАТО и США, и это одна из причин, почему тратить огромные средства на наращивание собственной артиллерии он не считал целесообразным.