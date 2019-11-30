Найден способ избежать санкций США из-за С-400

Санкции Вашингтона в отношении Дели из-за покупки у Москвы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» навредят американской оборонной промышленности, передает Defense News заявление сотрудника аналитического центра Observer Research Foundation ( Индия ) Дхрува Джайшанкара.

Американское издание пишет, что крупные сделки между Дели и Вашингтоном в области оружия включают поставки палубных многоцелевых вертолетов Sikorsky SH-60 Seahawk, дронов Sea Guardian от General Atomics и, возможно, модифицированных истребителей General Dynamics F-16 Fighting Falcon и McDonnell Douglas (куплена Boeing ) F/A-18 Hornet.

«Все это будет поставлено под угрозу введением санкций США», — сказал Джайшанкар. Аналитик добавил, ссылаясь на неназванных американских чиновников, что «решение [о не введении или обходе санкций в случае их введения] может быть найдено».

Издание также приводит комментарий главы американского командования в Индо-Тихоокеанском регионе адмирала Филипа Дэвидсона, заявившего, что будущее сотрудничества между Вашингтоном и Дели предполагает все большее использование Индией американского оборудования.

В ноябре Турция в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon начала испытывать приобретенные у России системы С-400 «Триумф».

В июле в Defense News предложили несколько способов допустить одновременное использование Турцией российских С-400 «Триумф» и американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.