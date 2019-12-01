Беспилотник США заметили у российских границ

Американский беспилотник провел разведку у российских границ

Американский стратегический разведывательный беспилотник провел разведку у российских границ, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия

В 9:25 по московскому времени дрон провел разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.

Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи российских границ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии.

На этой неделе, по данным газеты "Красная звезда", у российских рубежей зафиксировали 23 иностранных летательных аппарата. Истребители дежурных сил ПВО 16 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.