Советская «Оса» сбила американский «Апач»

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Советский ЗРК «Оса» смог поразить американский «Апач» 

Рамблер + ещё 3 11 минут назад
В Йемене ПВО повстанцев применила советский ЗРК «Оса» и сбила американский военный вертолет «Апач». О поражении цели заявил представитель хуситов Яхья Сарья, сообщает Iran Daily.
«Противовоздушной обороне Йемена удалось сбить вертолет «Апач» Саудовской Аравии ракетой земля-воздух с использованием новой технологии, которую мы представим в ближайшем будущем», — заявил генерал.
По его данным, вертолет был сбит утром 29 ноября в районе Маджазы. Два члена экипажа — саудовские военные — погибли.
Военные эксперты считают, что ударный вертолет американского производства AH-64 («Апач») был сбит с помощью советского ЗРК «Оса» (SA-8 Gecko по классификации НАТО). Об этом сообщается в твиттере Last Defender. Информация пока не подтверждена.
Хуситы заявили, что намерены и в дальнейшем сбивать иностранные летательные аппараты, пока полностью не зачистят свое воздушное пространство от враждебных сил.
На этой неделе йеменские военные заявили, что успешно осуществили крупную атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на военные объекты в портовом городе Муха. Около 350 военнослужащих, входящих в коалицию Саудовской Аравии, были убиты и ранены.
На прошлой неделе посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что авиаудары Саудовской Аравии в Йемене сократились на 80 процентов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что хуситы предприняли успешную атаку дронами на нефтяные объекты Саудовской Аравии, временно остановив добычу нефти в стране.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Армия , Видео , Войска , Оружие , Мартин Гриффитс , ООН , НАТО , Йемен , Саудовская Аравия
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