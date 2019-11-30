Советская «Оса» сбила американский «Апач»

Советский ЗРК «Оса» смог поразить американский «Апач»

Йемене ПВО повстанцев применила советский ЗРК «Оса» и сбила американский военный вертолет «Апач». О поражении цели заявил представитель хуситов Яхья Сарья, сообщает Iran Daily.

«Противовоздушной обороне Йемена удалось сбить вертолет «Апач» Саудовской Аравии ракетой земля-воздух с использованием новой технологии, которую мы представим в ближайшем будущем», — заявил генерал.

По его данным, вертолет был сбит утром 29 ноября в районе Маджазы. Два члена экипажа — саудовские военные — погибли.

Военные эксперты считают, что ударный вертолет американского производства AH-64 («Апач») был сбит с помощью советского ЗРК «Оса» (SA-8 Gecko по классификации НАТО ). Об этом сообщается в твиттере Last Defender. Информация пока не подтверждена.

Хуситы заявили, что намерены и в дальнейшем сбивать иностранные летательные аппараты, пока полностью не зачистят свое воздушное пространство от враждебных сил.

На этой неделе йеменские военные заявили, что успешно осуществили крупную атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на военные объекты в портовом городе Муха. Около 350 военнослужащих, входящих в коалицию Саудовской Аравии, были убиты и ранены.

На прошлой неделе посол ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что авиаудары Саудовской Аравии в Йемене сократились на 80 процентов.